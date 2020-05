Renzi e Salvini bocciano il premier da parti opposte: troppe deroghe alla Costituzione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se l’informativa del Presidente del Consiglio Conte al Senato è stata pressapoco unica copia di quella alla Camera, ciò che era attesa maggiormente erano i due interventi di Renzi (Italia Viva) e Salvini (Lega). Anche se il primo è all’interno della coalizione di maggioranza, tuttavia, si è mostrato particolarmente critico nei confronti di Conte in questi giorni. “Io ho negato a Salvini i pieni poteri: non l'ho fatto per darli ad altri”, ha affermato Renzi, leader di Iv, in Aula al Senato. E lancia l'ultimatum: il governo è "a un bivio", tocca a Conte decidere se "seguire la strada del populismo" o della "politica", e nel primo caso "noi non saremo al suo fianco". E poi: "Non può essere un Dpcm a stabilire se l'amicizia è vera o no, se un fidanzamento è stabile o saltuario, sennò ci avviciniamo allo Stato etico"."Nemmeno durante terrorismo tante deroghe alla Carta"

Dai banchi dell’opposizione, invece, Salvini punta il dito sull’atteggiamento per nulla dialogante del premier: "Siete riusciti a far indispettire vescovi, baristi, negozianti, vuol dire che avete sbagliato. Qualcuno sta trattando gli italiani come bimbi all’asilo. Lei non è pagato per elencare quello che non va, ma risolvere quello che non va” sottolinea Salvini.

Anche la semantica del premier è stata passata ai raggi X. Renzi ha annotato che nel suo intervento il premier ha ripetuto più volte la parola “Vi concediamo” . “Lei non è stato nominato per concedere” ha detto Renzi e Salvini invece si è soffermato su: ”Faremo, faremo,faremo, la prossima volta venga qui e dica abbiamo fatto”.

Ma in questo clima di accuse di violazione della Costituzione arriva anche la puntualizzazione anche della presidente della Consulta, Cartabia: "Inappropriato attribuire al presidente della Corte l'intendimento di scendere nell'agone politico: se c'è un principio che un presidente tiene a preservare è proprio quello di essere super partes". Ma è evidente che epidemia o no la politica afferra quello che può. Sarebbe interessante proporre un ripasso di norme costituzionali. - (PRIMAPRESS)