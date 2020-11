Relazioni transatlantiche: un webinar della Camera di Commercio americana in Italia sul tema Aeropace&Defence

(PRIMAPRESS) - MILANO - Che cosa cambierà con la presidenza di Joe Biden alla Casa Bianca? Quale sarà la posizione all’interno dell’Onu? E quali i programmi della Nato anche in relazione all’Europa? Stabilire i contorni dei rapporti transatlantici tra Italia e Usa nel contesto del settore Aerospace & Defence, sarà determinante per comprendere i futuri scenari. La AmCham Italy, la Camera di Commercio americana in Italia, ha organizzato un webinar di giovedì 19 novembre (ore 11) per rispondere ad alcuni di questi interrogativi. La centralità della relazione transatlantica per il settore Aerospace & Defense, non solo rappresenta un’opportunità di confronto con esperti del settore per un’analisi degli scenari e delle prospettive dell'Italia in questo comparto industriale, ma sarà l’occasione per presentare il primo white paper elaborato dal Gruppo di Lavoro Aerospace & Defence di AmCham Italy sul rapporto tra i sistemi americano ed italiano, e le loro interazioni. Ad aprire il collegamento a distanza saranno Simone Crolla, Consigliere Delegato di AmCham Italy e l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Lewis M. Eisenberg. L’evento ospiterà inoltre gli interventi di Sir Martin Donnelly, Presidente di Boeing Europe, che parlerà della cooperazione transatlantica nel settore Aerospace & Defense, e di Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa, che approfondirà il tema del futuro della relazione Italia-USA nel settore. Roberto Scaramella, Aviation Practice Leader di Oliver Wyman, presenterà il white paper, elaborato dal Gruppo di Lavoro Aerospace & Defense di AmCham Italy. - (PRIMAPRESS)