Regno Unito: oggi la proclamazione di Re Carlo III al St. James’s Place in attesa dell’incoronazione

LONDRA - Inizierà alle 11 di oggi 10 settembre la cerimonia in cui Carlo III sarà formalmente proclamato re al St James's Palace. Bandiere abbassate in lutto per la defunta regina saliranno in test d'albero dopo il Consiglio di adesione, che sarà trasmesso per la prima volta in televisione. Un'ondata di ulteriori proclami avrà luogo in tutto il Regno Unito fino a domenica, quando le bandiere torneranno a mezz'asta. Viene dopo che il re si è impegnato a seguire la vita di servizio della sua "cara mamma" in un primo discorso emotivo. Venerdì sera ha raccontato alla nazione il suo "profondo dolore" per la perdita della madre, elogiandone il calore, l'umorismo e la "capacità infallibile di vedere sempre il meglio nelle persone". Il re ha promesso di servire la nazione con la stessa "incrollabile devozione" che aveva avuto la defunta regina durante i suoi 70 anni di regno così come detto da Carlo III nel suo discorso di ieri.