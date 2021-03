Regno Unito: minuto si silenzio in ricordo delle vittime della pandemia e legge che vieta di viaggiare

(PRIMAPRESS) - LONDRA - In tutta la Gran Bretagna oggi c'è stato un minuto di silenzio per ricordare l'inizio della pandemia. Il Regno Unito sta marciando come una locomativa verso il completamento della prima fase di vaccinazione e si blinda per evitare nuove varianti dall'estero. E' per questo che è scattato il divieto imposto ai britannici di viaggiare all'estero, che sarà possibile solo con evidenti ragioni di lavoro o in altre situzioni ma giustificate. Il divieto diventa legge all'interno del testo legislativo di proroga dei poteri di emergenza, legati alla pandemia, sottoposto al Parlamento dal governo Johnson. La norma prevede multe da 5 mila sterline a chiunque cerchi di lasciare il Regno Unito verso una destinazione estera, senza "giustificato motivo". Si inserisce nella stretta generale ai confini introdotta per limitare il rischio d'importazione di varianti Covid. - (PRIMAPRESS)