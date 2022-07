Regno Unito: Boris Johnson al capolinea del suo governo. Il peso di 44 dimissioni

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Anche per la vecchia Inghilterra è finita un'epoca quando in parlamento siedevano autorevoli componenti della più blasonata aristocrazia del Paese. Al minimo scandalo scattavano le dimissioni per il rispetto del ruolo del Parlamento. Il governo del Primo Ministro Boris Johnson ha violato secoli di storia della politica del regno. Con ben 44 dimissioni del suo esecutivo il coriaceo BoJo non vuole andarsene e lo ha detto espressamentie ieri espressamente anche se questa mattina è il suo stesso partito a sollecitarlo verso l'abbandono dell'incarico. Questa mattina anche il ministro responsabile per il Galles Simon Hart ha scritto di aver"sperato disperatamente" di poter evitare l'addio al governo, ma di aver "superato il punto" in cui era impossibile "invertire la rotta". Che cosa accadrà oggi? E' difficile dirlo anche se in molti pensano che Johnson è al capolinea e potrebbe arrivare in giornata una decisione drastica che potrebbe mettere fine al suo governo perchè anche le pressioni all'interno del suo partito sono diventate molto forti. - (PRIMAPRESS)