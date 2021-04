Regno Unito: arrestato un 18enne nel Crawly College dopo una sparatoria. Da chiarire il movente

(PRIMAPRESS) - SUSSEX (REGNO UNITO) - Un 18enne è stato arrestato dopo una sparatoria nel Crawley College, nel Sussex, nel sud dell'Inghilterra. Due persone,dipendenti dell'università, sono rimaste ferite in modo non grave. Il giovane era in possesso di un'arma da fuoco e un coltello. Staff e studenti sono stati evacuati dal college. La polizia anti-terrorismo è al lavoro assieme alla polizia locale: "Ogni ipotesi d'inchiesta è presa in considerazione". Perquisizione in un'abitazione vicino al college. - (PRIMAPRESS)