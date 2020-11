Regione Lazio: arriva il mini lockdown che ferma i grandi centri commerciali e le metro ad alta densità di assembramento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le misure “fai da te” delle regioni italiane continuano ad essere la costante delle azioni anti-Covid di questa seconda ondata di pandemia. La Regione Lazio, ancora in difficoltà anche per una distribuzione ottimale del vaccino influenzale, si appresta a varare un'ordinanza preventiva, per la chiusura nei giorni prefestivi e festivi di grandi strutture di 2500 mq, ovvero maxi store, fatto salvo le rivendite di generi alimentari, le edicole, i tabaccai e le farmacie. Prevista anche la chiusura dei mercati non alimentari nei festivi e viene ribadito il rigoroso rispetto delle misure anti Covid nelle strutture che resteranno aperte. In pratica un mini lockdown. A Roma deciso lo stop nel weekend alle fermate metro Spagna e Flaminio per evitare assembramenti. - (PRIMAPRESS)