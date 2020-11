Regione Calabria: il caso del Commissario Cotticelli, del piano Covid e della Fondazione Campanella

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Non so cosa mi sia successo. Non ero io. Sto indagando con un medico per capire cosa mi sia capitato in quei momenti, se ho avuto un malore o qualche altra cosa”. L’ex commissario della sanità calabrese Saverio Cotticelli lancia la bomba nell’Arena di Giletti. E lo fa lasciando intendere che il suo libero arbitrio fosse alterato quando aveva rilasciato alla trasmissione Titolo Quinto di Rai3, di non sapere che il piano Covid lo dovesse fare lui. Parole che hanno determinato la sua rimozione immediata da parte del premier Conte. «Sembrava la mia controfigura – ha continuato Cotticelli incalzato da Giletti -. Io non so in quel momento cosa mi sia successo, la mia famiglia non mi ha riconosciuto. Non connettevo. Il piano anti Covid l’ho fatto io. Io non so cosa sia successo…». Lo sguardo lucido e teso. La voce incrinata. L’ex generale dei carabinieri sorprende tutti con dichiarazioni che ora dovranno trovare maggiore definizione. «Sto cercando di capire sto cercando di capire se ho avuto qualche altra cosa, sto cercando di capire con un medico. Quella intervista è stata preceduta da attacchi anche istituzionali. E quando tocchi certi interessi devi essere eliminato».«Io stesso mi sono vergognato e mi sono immediatamente dimesso. Quando un uomo sbaglia deve pagare e metterci la faccia. Stasera sono qui per spiegare perché lo devo ai calabresi. Ero in stato confusionale, dopo l’intervista ho vomitato e ho passato una notte terribile. Non so se mi hanno drogato - ha detto ancora l'ex commissario - non lo posso sapere, so solo che non ero lucido e non stavo bene».Ma dalla trasmissione di Giletti è emersa anche la notizia di un passivo accumulato di 94 milioni di euro dal polo oncologico della Fondazione Campanella con un intreccio con il Policlinico universitario Mater Domini. Cotticelli a denti stretti rivela che quel passivo gli fosse stato chiesto, senza dar nomi, di farlo rientrare nei costi Covid della Regione Calabria. Un giallo che si infittisce sulla situazione della Calabria. - (PRIMAPRESS)