Regionalismo differenziato: giovedì 17 il ministro Franceschini in audizione dinanzi alla Commissione questioni regionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giovedì 17 dicembre (ore 8,30), la Commissione parlamentare per le questioni regionali, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, svolge l'audizione, in videoconferenza, del Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, sul processo di attuazione del "regionalismo differenziato" contenuto nella riforma del titolo “Quinto” della Costituzione. Di che cosa si tratta? La sua attuazione dà la possibilità alle Regioni a statuto ordinario, di dotarsi di poteri che caratterizzino le loro singole potenzialità, fermo restante i poteri già in capo di quelle a “Statuto Speciale”, come abbiamo visto per Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia in materia di sanità durante la pandemia. Ora a chiedere i poteri sono anche Campania, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. - (PRIMAPRESS)