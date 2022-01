Reggio Emilia: due bambini morti nel rogo di un appartamento a Fabbrico. Possibile scoppio di una bombola

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - Due fratelli, un maschio e una femmina di 8 e 7 anni,sono morti in un incendio scoppiato in un appartamento a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Il rogo, riportano fonti di stampa locale, è divampato ieri sera nell'abitazione a due piani.I Vigili del fuoco sono stati allertati da una donna,probabilmente la madre dei bambini. La famiglia sarebbe di origine pachistana. Sul posto i Carabinieri della locale stazione.Salvi i genitori dei piccoli. L'ipotesi sulle cause della tragedia è l'esplosione di una bombola di gas. - (PRIMAPRESS)