Reggio Emilia: arrestato l’autore di una sparatoria nel centro emiliano. Un ventenne in gravi condizioni

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - Una sparatoria avvenuta ieri notte in piazza del Monte, nel centro di Reggio Emilia, aveva impegnato le forze dell’orine per ricercare l’autore che è stato Identificato e arrestato. L’arma utilizzata dal presunto aggressore è stata sequestrata. Secondo quanto dichiarato dalla polizia, le persone rimaste ferite sono 5 e non 3 come si era appreso precedentemente. Uno dei feriti, un 20enne ricoverato in ospedale nel reparto di rianimazione, versa in condizioni definite serie, ma non è in pericolo di vita. Si ipotizza che i colpi siano stati esplosi a seguito di una lite tra gruppi di giovani. - (PRIMAPRESS)