Reggio Calabria: le scatole cinesi della ‘Ndrangheta. Rinviato a giudizio un “regista” del riciclaggio

REGGIO CALABRIA - Nel Reggino Ripuliva i soldi sporchi della 'ndrangheta attraverso un sistema di "scatole cinesi" aziendali. GdF e Dia coordinate dalla Procura Antimafia e dalla procura di Reggio Calabria hanno confiscato beni mobili e immobili, tra cui società commerciali italiane e estere riconducibili a un imprenditore reggino per il valore di circa 15 mln di euro. L'imprenditore, rinviato a giudizio per vari reati, tra cui l'associazione per delinquere, è ritenuto il "regista" di un complesso sistema illecito finalizzato al riciclaggio di denaro.