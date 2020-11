Reggio Calabria: dopo il tortuoso percorso della nomina del Commissario alla Sanità della regione arriva Eugenio Gaudio

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - Dopo le dimissioni del commissario designato alla Sanità della Calabria, Zuccatelli, si va verso la nomina di Eugenio Gaudio, ex rettore dell'Università La Sapienza di Roma. Per Gino Strada, invece, che inizialmente era stato indicato come un possibile commissario, si delinea il ruolo di consulente esterno. "Con la stessa rapidità con cui ho accettato mi dimetto, su richiesta del ministro Speranza per rispetto per le Istituzioni". Zuccatelli era stato chiamato a sostituire il precedente commissario Cotticelli che, a una trasmissione di Rai3, aveva detto di non sapere di essere lui a dover approntare il piano anti-Covid. Poi, la gaffe di Zuccatelli:"Le mascherine non servono", aveva detto mesi fa. Il governo è al lavoro per il nuovo commissario. - (PRIMAPRESS)