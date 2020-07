Reggio Calabria: arrestate 6 persone membri della cosca Labate dediti ad estorsioni

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - Carabinieri di Reggio Calabria hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari e contestuale decreto di sequestro preventivo nei confronti di 6 persone(4 in carcere e 2 ai domiciliari), una misura interdittiva personale (sospensione per mesi 12 dall'esercizio di pubblico ufficiale o servizio)e una misura di sequestro preventivo di quote di partecipazione ed elementi del patrimonio aziendale di un'impresa funebre. Arrestati esponenti della cosca Labate, dediti a estorsioni,detenzione di armi e trasferimento fraudolento di valori. - (PRIMAPRESS)