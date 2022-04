Regeni: oggi udienza al Tribunale di Roma con nuove prove. Presidio della FNSI

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuova udienza a Roma del processo sull' uccisione nel febbraio 2016 al Cairo del ricercatore Giulio Regeni. I giudici esaminaranno le nuove prove raccolte dagli investigatori sulle banche dati, elenchi telefonici e social network legati ai quattro 007 egiziani indagati, a vario titolo, per omicidio volontario,lesioni,sequestro di persona. Davanti al Tribunale, il presidio di Fnsi, Usigrai ed Articolo 21, per chie- dere verità e giustizia per il ricercatorre torturato e ucciso al Cairo. - (PRIMAPRESS)