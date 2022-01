Regeni: oggi il ricercatore friulano avrebbe compiuto 34 anni. Il ricordo su Twitter di "Verità per Giulio"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 15 gennaio Giulio Regeni avrebbe compiuto 34 anni. Numerosi messaggi sui social ricordano i "2.183 giorni senza Giulio". Sull'account twitter'Verità Per Giulio' si legge: "Il 15 gennaio era data lieta per chi ti amava,ora l'ennesimo momento in cui la tua assenza è più dolorosa. Avevi radici e ali. Noi siamo sempre qui, da 6 anni,con la nostra promessa". Giulio, dottorando dell'Università di Cambridge, fu rapito al Cairo il 25 gennaio 2016, quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo. - (PRIMAPRESS)