Regeni: oggi il compleanno senza vita del ricercatore ucciso in Egitto. L’impegno di Metsola e il ricordo della madre

BRUXELLES - Un compleanno in attesa di verità quello nel ricordo di Giulio Regeni. A Bruxelles la presidente del Parlamento europeo Metsola ricorda Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. "Oggi Giulio Regeni avrebbe compiuto 35 anni. Sette anni fa, mentre studiava in Egitto,è stato rapito e ucciso. Il Parlamento europeo non si fermerà finché non emergerà tutta la verità e non sarà fatta giustizia", scrive Metsola. Un compleanno ricordato con un'immagine amara, invece, quello della madre di Giulio, Paola: con la foto di una torta di "non compleanno"pubblicata sui social.