Reddito Emergenza, Catalfo (Lavoro): "In 15 giorni sono pervenute 270 mila domande e non ci saranno proroghe"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 270 mila le domande presentate per il reddito di emergenza in 15 giorni. Il dato è stato comunicato dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo affiggendo che non ci saranno proroghe: "Abbiamo una misura strutturale che è il reddito di cittadinanza, le cui domande nel frattempo sono aumentate del 12%". La ministra ha poi detto che nei prossimi giorni sarà pagata la cassa integrazione ai lavoratori a cui è stata inviata la documentazione: "Siamo a regime, ne abbiamo erogate 7 mln. Scoperte anche 2.500 domande irregolari". - (PRIMAPRESS)