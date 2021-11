Reddito di Cittadinanza: oggi presentazione del rapporto di valutazione al Ministero del Lavoro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi alle 12,30 la Conferenza stampa per presentare il rapporto del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza. Saranno presenti il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e la presidente del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza, professoressa Chiara Saraceno. - (PRIMAPRESS)