Reddito di Cittadinanza: ecco come avveniva la truffa della banda dei rumeni ai danni dei contribuenti italiani

(PRIMAPRESS) - CREMONA - L'operazione della Guardia di Finanza che ha sventato una truffa da 60 milioni di euro ha evidenziato l'attività criminale di una banda di romeni a Cremona e Novara che era riuscita a produrre indebite istanze per Reddito di cittadinanza "per oltre 20 milioni di euro", ed esercitava pressioni su connazionali titolari di Caf, alcuni dei quali sono tra gli arrestati. Il gruppo era già riuscito ad incassare 15 mln di euro tra Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza. Ma sarebbe arrivato a lucrarne ben 60 di mln, chiesti a favore di 9.000 cittadini romeni "fantasma", che in realtà non hanno mai neppure messo piede in Italia. I controlli insufficienti da parte di Inps e Agenzia delle Entrate stanno risultando inefficaci difronte ad una della maggiori attività dei criminali nei confronti della pubblica amministrazione. - (PRIMAPRESS)