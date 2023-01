Reddito di cittadinanza e camorra: sequestro di beni ad affiliati nell’area napoletana da Pontecagnano a Vico Equense

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - A decine di persone affiliate a clan della camorra napoletana sono stati sequestrati beni perchè percepivano il reddito di cittadinanza. In una operazione dei carabinieri,tra le città di Torre Annunziata,Torre del Greco,Castellammare di Stabia, Vico Equense, Terzigno,S.Giuseppe Vesuviano, Volla e Pontecagnano, nel Napoletano, è stato eseguito un provvedimento preventifo per decine di migliaia di euro. La misura ha riguardato affiliati o vicini ai clan D'Alessandro,De Luca Bossa -Minichini, Batti, Di Gioia- Papale, attivi nell'area est di Napoli, in quella vesuviana e stabiese. - (PRIMAPRESS)