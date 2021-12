Reddito di Cittadinanza: a Trento 45 denunciati tra cui detenuti e vincitori di giochi online

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Le truffe al reddito di cittadinanza si continuano a rivelare un pozzo senza fondo. Dopo Palermo, questa mattina un'altra operazione della Guardia di Finanza ha soperto 45 persone in Trentino accusate di aver percepito illegittimamente il Reddito di cittadinanza. Tra gli indagati, 6 avevano omesso di dichiarare vincite ai giochi online per un totale di 350.000 euro,5 non avevano la residenza, 3 avevano omesso di comunicare la presenza di detenuti nel proprio nucleo famigliare e 2 erano in carcere. Altri 7 non avevano segnalato l'inizio di attività lavorativa. Danno all'Inps stimato in 112.000 euro. - (PRIMAPRESS)