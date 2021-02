Reddito di cittadinanza: 145 persone di Palermo con precedenti per mafia percepivano il il sostegno

(PRIMAPRESS) - PALERMO - La Guardia di Finanza di Palermo ha individuato 145 persone, con precedenti per mafia, che hanno percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Sono state denunciate per dichiarazioni mendaci e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini hanno riguardato 1.400 persone, tra cui sono state selezionate quelle che dal 2009 hanno avuto condanne definitive per associazione di tipo mafioso,tentato omicidio, rapina,estorsione, detenzione di armi, droga. - (PRIMAPRESS)