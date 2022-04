Sri Lanka: è coprifuoco di 36 ore per bloccare le proteste della popolazione per crisi alimentare

(PRIMAPRESS) - SRI LANKA - Coprifuoco di 36 ore in Sri Lanka. Lo hanno annunciato le autorità per prevenire ulteriori proteste causate dalla crisi alimentare e da scarso carburante. Il Paese è sull'orlo del baratro per la peggior crisi economica degli ultimi decenni causata dal calo vertiginoso,del 70%, di valuta straniera nelle casse dello Stato,che impedisce di importare beni di prima necessità,dai farmaci al cibo,dal carburante al cemento, e di rimborsare un gravoso debito estero. Nel Paese lunghe code per beni essenziali razionati,e black-out di 10 ore. - (PRIMAPRESS)