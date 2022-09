Regno Unito: domani l’incarico della Regina Elisabetta alla neo-premier Tory, Liz Truss

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Sarà la Regina Elisabetta II, domani 6 settembre, a ratificare l'incarico alla neo-premier Liz Truss che prende il posto del dimissionario Boris Johnson. Truss ha ottenuto 81.326 dei voti espressi dai 172.000 militanti Tory nel corso delle ultime settimane dopo il Congresso – secondo il risultato dello spoglio reso noto dopo le 12.30 locali – contro i 60.399 andati a Rishi Sunak. L’annuncio di Sir Graham Brady anticipa quello più prestigioso che giungerà domani dalla Scozia con la Regina Elisabetta che ha ricevuto in serata le dimissioni formali di Boris Johnson. Per la Gran Bretagna è la terza donna alla guida di Downing Street nel pieno dell’emergenza inflazione e debito pubblico dopo la Tatcher e May. - (PRIMAPRESS)