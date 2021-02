Recovery, Testa (Fise Assoambiente): "Manca una visione strategica, serve una reale economia circolare"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fise Unicircular e Fise Assoambiente, sono state udite oggi in Commissione Ambiente della Camera per la realizzazione del Piano di resilienza del Recovery Plan (PNRR). I Presidenti delle Associazioni Chicco Testa (FISE Assoambiente) e Paolo Barberi (FISE Unicircular) hanno ribadito le gravi lacune presenti nel Piano e hanno ritenuto di avanzare proposte per realizzare di un modello di economia realmente circolare. “La gestione del ciclo dei rifiuti rappresenta”, hanno sottolineato i due Presidenti, “un candidato ideale per le progettualità del PNRR. Il Piano, oltre al rilancio del Paese in termini economici ed occupazionali, deve creare le condizioni per una sua resilienza: nel caso dei rifiuti, questo significa rendere l’Italia nel complesso più indipendente dagli approvvigionamenti dall’estero di materie prime ed energia, sostituendole il più possibile con quelle recuperate dai rifiuti, e costruire un sistema di gestione dei rifiuti più autosufficiente e funzionale, colmando i gap impiantistici tra le varie aree del Paese e rispetto all’estero. Significa, inoltre, rendere il sistema del riciclo meno esposto ai cambiamenti del mercato e agli shock esterni, come purtroppo è accaduto in questo periodo di pandemia; vuol dire, infine, implementare quelle riforme, chieste anche dall’Europa, necessarie per catalizzare e accompagnare gli investimenti delle imprese del settore”. - (PRIMAPRESS)