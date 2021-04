Recovery Plan: oggi a Palazzo Chigi l’informativa del Ministro dell’economia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri è convocato oggi sabato 24 aprile, alle ore 10.00 a Palazzo Chigi, per una informativa del Ministro dell’economia e delle finanze in merito al Piano per la ripresa e la resilienza di cui all’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e al Fondo nazionale complementare. - (PRIMAPRESS)