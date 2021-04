Recovery Plan: oggi 27 aprile le comunicazioni di Draghi in Senato. Alle 19,30 le dichiarazioni di voto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Senato è convocato oggi, martedì 27 aprile, alle 15 , per le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' possibile seguire la diretta integrale dei lavori su SenatoTV (WebTV1, YouTube1 e satellite) e su RaiTre, dalle 19,30, per la replica del Presidente Draghi e le dichiarazioni di voto. - (PRIMAPRESS)