Recovery Plan: chiesta la fiducia al Senato. Domani al voto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo ha posto la fiducia in Aula al Senato sul Dl Semplificazioni-governance Pnrr (il cosiddetto Recovery plan), approvato alla Camera. Attesa la riunione della Conferenza dei capigruppo per definire la tempistica del voto di fiducia che dovrebbe comunque svolgersi domani. Il Dl è arrivato blindato da Montecitorio venerdì scorso. Deve essere convertito in legge entro il 30 luglio. - (PRIMAPRESS)