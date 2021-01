Recovery Fund, una tavola rotonda di Unirima, Assofermet e Assorimap sull'economia circolare "Un'occasione da non specare"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Recovery Fund, almeno nelle dichiarazioni di intenti e a giudicare dalle bozze dell’ultima settimana, avrebbe dato il semaforo verde all’economia circolare. Un segnale del resto obbligato dalle disposizione dell’Unione europea per accedere ai fondi messi a disposizione da Bruxelles. I ministeri sono al lavoro per elaborare il piano della Next Generation Eu e la raccomandazione che arriva da tutti i settori delle imprese sostenibili è “un’occasione da non sprecare” come recita il sottotitolo del convegno digitale: “Recovery Fund: luce verde sull’economia circolare” organizzato dalle aziende del riciclo di carta, metalli e plastica Unirima, Assofermet e Assorimap. Il convegno programmato il 26 gennaio alle ore 17, potrà essere seguito sui social Facebook e YouTube dei tre organismi. Al convegno prenderanno parte, oltre al presidente Assofermet, Cinzia Vezzosi, il Dg Unirima, Francesco Sicilia e il presidente Assorimap, Walter Regis, il presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Alessio Riotta, il presidente della Commissione parlamentare Attività illecite rifiuti, Stefano Vignaroli, i membri della Commissione Territorio e Ambiente, Paolo Arrigoni, Maria Alessandra Gallone e Patty l’Abbate, il membro della Commissione Attività Produttive, Massimiliano De Toma. - (PRIMAPRESS)