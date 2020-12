Recovery Fund, Renzi di nuovo all'attacco di Conte: "E' un piano senza ambizione"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Se c'è l'accordo" sul Recovery "bene, si va avanti, se non c'è l'accordo faranno senza di noi e le ministre si dimetteranno. Non siamo alla ricerca di poltrone ma di idee". Così il leader di Iv, Renzi, in conferenza al Senato.Mercoledì mattina il ministro Gualtieri ospiterà la delegazione di Iv:"Presenteremo 61 punti su cui non siamo d'accordo delle 103 pagine di Next Generation Eu”. Il piano predisposto da Conte "manca d’ambizione, ed è senz’anima, Si vede la mano burocratica di chi mette insieme i pezzi”, ha detto. A giudicare da quanto visto finora non gli si può dare torto. - (PRIMAPRESS)