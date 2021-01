Recovery Fund: posizione più morbida di Renzi (IV) dopo il weekend con aria di crisi

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' apparsa più morbida la posizione di Matteo Renzi (Italia Viva) dopo un fine settimana in cui si agitavano venti di crisi insanabili. "Approviamo questo benedetto Recovery, che sono in larga parte prestiti e vanno spesi per creare posti di lavoro,dare soldi alla sanità. Se qualcuno mi dice 'facciamo veloci' io dico 'corri'. E facciamo il Decreto Ristori 5". Così il leader di Iv Renzi questa mattina ha dato l'impressione di un'apertura. "Non ho mai chiesto la conta in Aula. La vuole Conte, spero abbia fatto bene i conti",afferma."Non m'interessa il cambio di governo,ma come si affronta la pandemia". L'appello di Mattarella? "Non tiriamo per la giacchetta il Presidente Ha detto cose che tutti condividiamo". - (PRIMAPRESS)