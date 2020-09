Recovery Fund: la GdF mette in guardia il Governo sulle infiltrazioni criminali nei fondi destinati all'Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Guardia di Finanza lancia un allarme sul pericolo infiltrazioni che riguardano i fondi a cui dovrà accedere l’Italia con il Recovery Fund. “I fondi europei in arrivo sono una occasione storica. Ma il rischio di infiltrazioni della criminalità economica è grande". E' quanto ha dichiarato in una intervista al Sole 24 Ore il comandante generale della GdF, Giuseppe Zafarana. L'operazione Recovery Fund richiede attenzione: "se non monitorata adeguatamente potrà alimentare forme inaccettabili di arricchimento personale illecito". Zafarana segnala inoltre l'emergenza usura: "raddoppiato" tra marzo e agosto il valore dei proventi usurari sequestrati. Una legittima preoccupazione anche se, secondo gli indirizzi forniti dalla Commissione europea, le risorse saranno erogate solo con progetti sostenibili di ricerca, ambiente e digitalizzazione che potranno trovare riscontro solo in partner di livello europeo ed internazionale. - (PRIMAPRESS)