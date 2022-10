Rave party Modena: iniziato lo sgombero "soft" del capannone. Impegnati oltre 100 poliziotti

(PRIMAPRESS) - MODENA - Sono iniziate le operazioni di sgombero del rave party in un capannone abbandonato nella zona di Modena iniziato sabato sera. Il ministro degli Interni, Piantedosi aveva chiesto al prefetto di Modena per attivarsi allo sgombero già dalla giornata di ieri quando il traffico autostradale era andato in tilt per l'arrivo di migliaia di giovani diretti all'appuntamento circolato sui social. Ma alla fine si è preferito un'operazione soft iniziata in queste ore e dopo una serata di musica ad alto tasso di megawatt. Nel contempo è stato allestito dalla Protezione Civile un campo di accoglienza con ambulanze accanto al capannone. Lo sgombero fa seguito ad una sorta di trattative con gruppi di ragazzi per farli uscire gradualmente.

Il tutto sta avvenendo all'esterno del capannone, dove si trovano almeno un centinaio di agenti, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Al momento all'interno dell'ex deposito non sono entrati agenti in divisa. Nel frattempo il party continua all'interno, ma il numero dei partecipanti sembra essere diminuito.