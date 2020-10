Rapporto Unirima 2020: il settore della carta fa il punto sul Testo Unico Ambientale con il sottosegretario Morassut

(PRIMAPRESS) - ROMA - La filiera del riciclo della carta in sofferenza snocciola i dati del comparto alla presentazione del Rapporto Unirima 2020. Un’occasione per fare il punto anche sulle recenti modifiche apportate al Testo Unico Ambientale (TUA dal D.lgs 3 settembre 2020 n.116) con il recepimento delle direttive e del decreto End of Waste carta appena firmato dal Ministro dell'Ambiente. Tra i temi trattati anche la campetitività sui mercati europei ed internazionali nel manifesto programmatico e di indirizzo sottoscritto da Unirima, Assofermet ed Assorimap Alla presentazione erano presenti i membri della Commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta (Pd), Chiara Braga (Pd), Silvia Fregole (Italia Viva); della Commissione Ambiente del Senato, Alessandra Gallone (Forza Italia), Paolo Arrigoni (Lega Nord), Patty L’Abbate (M5S) oltre a Laura D’Aprile (Min.Ambiente) e Valeria Frittelloni (Ispra). Le conclusioni affidate al sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut. - (PRIMAPRESS)