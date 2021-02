Rapporti Usa-Cina, Biden: "Xi coraggioso e duro ma in lui non c'è un briciolo di democrazia"

(PRIMAPRESS) - USA - Tra Usa e Cina ci sarà una "concorrenza estrema". Lo ha detto in una intervista Tv il presidente americano, Biden, assicurando di voler evitare un "conflitto" tra le due principali potenze mondiali. Biden ha spiegato di "conoscere bene" Xi Jinping per via dei numerosi colloqui avuti con lui quando era vice di Obama. Con Xi non ha ancora parlato, ha detto, ma "c'è molto di cui discutere. Lui è coraggioso e duro" e, "questa non è una critica, ma la realtà - tuttavia, annota Biden - "in lui non c'è un briciolo di democrazia". Anche se Xi "sta mandando dei segnali", dice Biden. - (PRIMAPRESS)