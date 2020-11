Rapina a Milano: è caccia ai "topi di banca" scappati dalle fogne. Non si conosce l'ammontare del bottino

(PRIMAPRESS) - MILANO - E’ caccia ai rapinatori che questa mattina hanno fatto irruzione all’orario di apertura alle 8.35 nella filiale del Credit Agricole in piazza Ascoli, a Milano, e sono scappati pochi minuti dopo col bottino, senza aver torto un capello alle persone che erano dentro i locali dell’istituto. L’epilogo della rapina è da manuale dei film d’azione con i rapinatori che poi sono fuggiti dalle fogne dopo avere brevemente tenuto in ostaggio i dipendenti all’interno dell’agenzia. Le forze di polizia si sono visti uscire i dipendenti intorno alle 9 ma dei rapinatori nessuna traccia per poi scoprire dalle dichiarazione dei presenti in banca che si erano dissolti attraverso i cunicoli delle fognature.Solo il direttore è stato colpito alla nuca e quindi ha avuto bisogno di cure mediche per gli altri solo controlli di routine da parte dei soccoritori sanitari. Quello che non si conosce ancora, oltre all'identità dei rapinatori, è a quanto ammonta il bottino della rapina. - (PRIMAPRESS)