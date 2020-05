Rapimento Romano, Al Shabaab: non toccata perché era merce di scambio. "La conversione? Ha visto un mondo migliore"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quanto ci sia di vero nelle dichiarazioni rilasciate a Repubblica da Ali Dehere, il portavoce del gruppo terroristico Al Shabaab che ha rapito Silvia Romano, lo vedremo, probabilmente, nell’approfondimento dell’inchiesta aperta in Italia. Una parte del riscatto "servirà ad acquistare armi per la jihad,la guerra santa”, l'altra per la popolazione,scuole, cibo ma anche per la polizia che farà "rispettare l'ordine e il Corano”. Su come è stata trattata Silvia durante la detenzione l’esponente del gruppo terroristico afferma che “era una merce di scambio", quindi mai le avremmo fatto del male" e poi Al Shabaab ha "grande rispetto per le donne". La conversione? Aisha "ha visto un mondo migliore", ecco perché. - (PRIMAPRESS)