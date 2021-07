Rapimento: in Francia è caccia al papà che ha rapito il figlio di 8 anni Dewi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - A riscaldare la già torrida estate dei francesi, arriva l'avviso lanciato dal Ministero della Giustizia a tutte le prefetture e le gendarmerie del paese per il rapimento di Dewi, un bambino di 8 anni. "E' stato rapito il 30 luglio (ieri) - si legge nella nell'avviso del Ministero - intorno alle 11,15 da suo padre che non può vederlo da solo" per restrizioni che erano state precedentemente imposte da un tribunale. L'identikit del bambino è di "tipo europeo, affetto da sordità". Il bambino è alto 1,35 m, ha "capelli biondi lunghi fino alle spalle", "indossa jeans e un cappotto blu navy". La foto rilasciata risale a quando aveva 4 anni. Sempre nell'avviso di ricerca diffuso dalle prefetture c'è anche la foto del padre e si chiede ai cittadini di contribuire alla ricerca dando segnalazioni al 197. - (PRIMAPRESS)