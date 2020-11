Rapimento Greta e Vanessa: liberato Hussam Atrash autore del rapimento delle volontarie nel 2015

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Le autorità turche hanno liberato un capo milizia siriano, ritenuto uno dei sequestratori delle due volontarie italiane, Greta e Vanessa, rapite in Siria tra il 2014 e il 2015.Lo comunica l'Osservatorio per i diritti umani in Siria L'uomo sarebbe stato rilasciato da un imprecisato carcere turco.Hussam Atrash era stato arrestato nel 2019, accusato del rapimento delle due italiane e di averle poi "vendute" a miliziani dell' Isis.Secondo fonti siriane,fu pagato un riscatto di 11 milioni di dollari, di cui 5 finiti ad Atrash. - (PRIMAPRESS)