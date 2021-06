Rapimento Calì: arrivata la richiesta di 500 mila dollari per l’ingegnere siciliano sequestrato ad Haiti

(PRIMAPRESS) - HAITI - Ieri si era diffusa la notizia del rapimento dell'Ingegnere siciicliano Vanni Cali ad Haiti ed oggi è arrivata la richiesta di 500 mila dollari di riscatto da parte dei rapitori Calì, catanese di 74 anni, era nel paese caraibico per conto della Bonifica Spa, un'azienda che si occupa della costruzione di una strada. Il gruppo dei sequestratori sarebbe riconducibile alla stessa gang locale che in aprile si sarebbe resa responsabile del rapimento di alcuni sacerdoti francesi rimasti in prigionia per 11 giorni. - (PRIMAPRESS)