Rally dell’Appennino reggiano: una Peugeot 208 investe e uccide due spettatori. Aperta un’inchiesta

REGGIO EMILIA - È ancora da accertare la dinamica che ha provocato due morti tra il pubblico assiepato lungo la strada del tratto appenninico dove si stava disputando un rally automobilistico. Una Peugeot 2008, ha perso aderenza sull'asfalto e schizza come un proiettile sul pubblico uccidendo due spettatori. E' accaduto questa mattina, intorno alle 10, durante il 41° rally dell'Appennino reggiano. Le vittime sono due giovani spettatori ed ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di San Polo d'Enza. L'incidente è successo verso le 10 a Riverzana di Canossa. Questa la prima ricostruzione fatta da alcuni testimoni: su un tratto rettilineo la Peugeot 208 è in uscita dal circuito e, a causa della forte velocità e di un terrapieno che ha fatto da rampa, si è staccata dal suolo finendo su una vicina collinetta dove si trovava del pubblico, investendo mortalmente i due giovani. I due dell'equipaggio sono rimasti illesi. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta.