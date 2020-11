Rai: oggi in audizione il ministro Gualtieri dinanzi alla Commissione di Vigilanza dei servizi televisivi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà oggi mercoledì 11 novembre, alle ore 14, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. Sul tavolo c’è anche la questione della restituzione del canone Rai all’azienda di Viale Mazzini per espletare il suo servizio di informazione pubblica e dotarla, quindi, delle risorse finanziarie adeguate. Nella giornata di ieri, l’Usigrai, il sindacato della media company aveva diffuso un comunicato in cui si sottolineava l’esiguità delle somme ristornate alla Rai dal prelievo del canone. "La restituzione del 5% del canone alla Rai è un provvedimento parziale e largamente insufficiente .Ricordiamo che lo Stato deve ancora versare 80 milioni previsti dalla legge di bilancio e incomprensibilmente ancora negati. Ma soprattutto resta ancora aperta - anche in sede giudiziaria – la questione del taglio di 150 milioni, sul quale il Mise continua a fare melina". E' quanto veniva riportato in una nota dell'esecutivo Usigrai. - (PRIMAPRESS)