Ragusa: trovato un neonato nella spazzatura ancora con il cordone ombelicale attaccato. Ora è in terapia intensiva

RAGUSA - Un neonato è stato trovato in un bidone della spazzatura, alla periferia di Ragusa. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Il ritrovamento solo grazie ad un passante, che sentiva lamenti provenire dal contenitore. L'uomo ha chiamato i soccorsi e il piccolo è stato portato in ospedale. E' in terapia intensiva, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Le indagini, condotte dalla polizia, non escludono che sia stato partorito altrove e poi portato in una zona diversa per far perdere le tracce della partoriente.