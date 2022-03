Ragusa: 5 milioni di beni sequestrati all’imprenditore del riciclo plastica, Giovanni Donzelli vicino alla Stidda

(PRIMAPRESS) - RAGUSA - Beni per cinque milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Catania all’imprenditore Giovanni Donzelli, attivo nel settore del recupero e della trasformazione di materie plastiche con la Macplast nella provincia di Ragusa, ritenuto vicino all’organizzazione mafiosa denominata Stidda, attiva nel VittorieseIl provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale etneo su proposta congiunta del procuratore e del direttore della Dia. Secondo l'accusa, l’imprenditore avrebbe implementato affari e patrimonio reimpiegando i proventi delle estorsioni del gruppo criminale che, colpito e disarticolato da operazioni e sentenze di condanna, aveva affidato il proprio «capitale» a insospettabili per reinvestirlo in attività economiche apparentemente lecite. - (PRIMAPRESS)