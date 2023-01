Ragazza israeliana accoltellata a Roma: arrestato a Milano il presunto aggressore. Aveva precedenti penali nel suo paese

(PRIMAPRESS) - MILANO - È stato arrestato a Milano il presunto accoltellatore della turista israeliana ora ricoverata in prognosi riservata. Si tratta di Aleksander Mateusz Chomiak, il clochard polacco accusato del tentato omicidio di una ragazza di 24 anni, cittadina israeliana. L'uomo l'ha accoltellata la sera del 31 dicembre a Termini. Per il prefetto, Bruno Frattasi, siamo in presenza di un atto "opera di un folle". Al momento l'accusa contestata dai pm di piazzale Clodio è di tentato omicidio senza aggravanti di tipo razziale. Il clochard aveva precedenti penali nel suo paese. Ora si parla di aumentare la vigilanza dopo le ore 20 in stazione ma questo non serve a placare le polemiche per il grave fatto avvenuto nella stazione della Capitale. - (PRIMAPRESS)