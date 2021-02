Radio Activa presenta il format "Disintermedium", il salotto tech curato dalla Legal Engineer, Laura Cappello

(PRIMAPRESS) - ROMA - Radio Activa, la web radio dedicata alle nuove teccnologie, alle sgtart-up ed alla cultura digitale, ha presentato il nuovo format: Disintermedium, il salotto tech curato da Laura Cappello, Legal Engineer e Founder dell’omonimo Studio Legale, dedicato a digitalizzazione e disintermediazione. La prima puntata – online sul sito di Radio Activa – è realizzata in collaborazione con The Room, trasmissione radiofonica focalizzata sul settore turistico e condotta da Riccardo Cocco, professionista dell’industria turistico-ricettiva, per promuovere lo sviluppo di una cultura digitale nel settore, informando sulle best practice che possono aiutare i professionisti a rilanciare le proprie attività. Tra i contenuti del format, l’applicazione delle nuove tecnologie, di un ecosistema basato sul peer2peer, delle ultime innovazioni applicate alla ristorazione rappresentano un grande potenziale per il rilancio del turismo. Ne hanno parlato a Disintermedium: Alessandro Bartolucci, albergatore, innovatore e Founder di BeSafe Rate; Michele D'Ambrosio Founder e COO della startup Isolanova, Project Manager del progetto Flagchain, per la tracciabilità del pescato in blockchain; Giuseppe Di Iorio Executive Chef, stella Michelin di Aroma Restaurant, rooftop rinomato del centro storico di Roma; Domingo Iudice, Co-founder di Brainpull, agenzia di Marketing, e Co-founder di Pescaria, il primo fastfood di pesce pugliese. Un approfondimento sulla declinazione della blockchain in questi settori, fondamentali per l’economia italiana, ha posto l'accento su una strategia di cooperazione tra imprenditori, produttori, distributori, ristoratori e Hospitality. L’importanza dell’interconnessione e della cooperazione tra i settori è stata ricordata dallo chef Di Iorio, portavoce della voglia di rinascita nella ristorazione, definita come “il terminale di una meravigliosa filiera” date le “numerose persone sopra e dietro di noi che ci permettono di svolgere al meglio il nostro lavoro”. - (PRIMAPRESS)