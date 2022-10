Raccolta differenziata Comuni: nasce il portale Open realizzato da Anci e Conai

(PRIMAPRESS) - ROMA - Riunire in un unico portale informativo tutti i dati della raccolta differenziata: dal vetro alla carta, dalla plastica all’alluminio e dall’acciaio al legno e al compostabile. È quanto deciso con un accordo che vedrà impegnati ANCI e Conai per la realizzazione di "Open", un contenitore per fornire una fotografia aggiornata dell’impegno dei Comuni nella raccolta differenziata ed i corrispettivi economici a copertura dei maggiori oneri. E’ questo il fine ultimo di “Open”, il portale realizzato da Anci e Conai nell’ambito dell’Accordo 2020 - 2024. Accordo che, in coerenza con gli obiettivi sull'economia circolare fissati dall'U.E., con la sua struttura tecnica, ha supportato anche i Comuni nella presentazione di progetti a valere sulle risorse del PNRR, pari a 1,5 miliardi di euro per tale misura.

La conferenza stampa di presentazione del portale, e dei dati sulla raccolta differenziata dei Comuni contenuti nell’XI Rapporto Anci Conai, si terrà idokani 4 ottobre alle ore 11.00, presso la Sala Presidenza della sede Anci di Via dei Prefetti, 46 a Roma.

Interverranno in presenza il presidente del Consiglio Nazionale Anci Enzo Bianco, il presidente del Conai Luca Ruini e il sindaco di Lecce e delegato Anci ad Energia e rifiuti Carlo Salvemini. L’XI Rapporto Anci Conai sarà illustrato da Antonello Antonicelli, Presidente del Comitato di verifica dell’Accordo Quadro. - (PRIMAPRESS)