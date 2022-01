Quirinale: via alla settima votazione con voglia di donna ma all’ombra del gran ritorno di Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - La sesta votazione per la corsa al Quirinale ha preso l'avvio questa mattina alle 8 per i 1009 grandi elettori. È probabile che si possa arrivare anche ad una seconda votazione di giornata per accelerare la corsa ad una conclusione.

"Continuiamo a lavorare per superare i veti",dice il leader della Lega Salvini che ribadisce:"Mi piacerebbe se il Parlamento eleggesse una donna". Salvini ci aveva provato con la carta della presidente del Senato, Casellati ma ieri la candidatura è stata affondata. Oggi i nomi in campo guardano si anche ad una donna - campeggiano ancora quello della ministra Cartabia, di Paola Severino e il capo dei servizi segreti, Belloni (nome che provoca reazioni proprio perché il suo ruolo attuale) ma nessuno è completamente autosufficiente. Ma La Rosa dei nomi noti si completa con quello di Casini e quello di Mattarella che suo malgrado si sta tirando per la giacca per un ritorno anche se non voluto dallo stesso presidente. I suoi 336 voti ottenuti ieri si possono leggere come una ribellione dei peones in parlamento ma anche come una strategia ben precisa per evitare scossoni al delicato assetto politico che potrebbe avere conseguenze anche per il Governo stesso.

A breve è previsto un nuovo incontro tra Salvini, Letta e Conte. Ma i nomi fatti circolari come quello dello stesso Mattarella, sono stati informati delle intenzioni dei leader di partito? La risposta è no. Lo stesso Casini intervistato prima del suo ingresso a Montecitorio ha commentato che la sua candidatura ha un senso solo se rappresenta una sintesi condivisa. - (PRIMAPRESS)