Quirinale: quarta votazione senza esito con 441 astenuti. Nuova tornata domani alle 11

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per le votazioni del Colle c'è una nuova fumata nera nel quarto scrutinio. Gli astenuti sono stati 441 mentre le schede bianche sono scese a 261. Da oggi il quorum è a quota 505. L'attuale presidente Mattarella sale dai 125 voti di ieri a 166 preferenze. Nino Di Matteo, candidato da Alternativa c'è e dagli ex M5S al posto del giurista Maddalena, ottiene 56 voti. 8 voti per Luigi Manconi, 6 alla ministra Cartabia, 5 al premier Draghi, 4 ad Amato, 3 a Casini e 2 a Belloni. Domani sempre alle 11 ci sarà il quinto scrutinio ma ancora senza un nome convincente, in termini di consensi, per i due schieramenti che si stanno ancora misurando. - (PRIMAPRESS)